Українські Збройні Сили продовжують долати російську агресію. Нещодавно їм вдалося вразити російську ракетно-артилерійну установку "Ураган" і донести смерч вогню до ворожого арсеналу. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Відео свідчить про готовність українських військових відстоювати свою країну та виконувати важливі завдання в боротьбі проти російських окупантів. Знищення російської РСЗВ (ракетно-артилерійського озброєння) є значущим досягненням, оскільки така техніка може бути використана противником для обстрілу та артилерійського терору населених пунктів та українських військових.

Важливо відзначити мужність та високий професіоналізм українських військових, які залишаються на передовій, захищаючи свою країну від загарбників. Це свідчить про незламну віру в перемогу та рішучість захищати свободу та незалежність України.

З урахуванням динамічної ситуації на фронті, важливо слідкувати за новинами та подіями, які мають вплив на конфлікт в Україні та заходами, прийнятими сторонами конфлікту.

Наші воїни влаштували російському "Урагану" (РСЗВ) вогняний смерч! Як це було... феєрично...

Нагадаємо, росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України.