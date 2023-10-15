Укриття Організації Об'єднаних Націй (ООН) на півдні Лівану стало об'єктом ракетного удару 15 жовтня. Інцидент був підтверджений ООН у їхній офіційній заяві.

У заяві ООН говориться:

Були удари по обидві сторони синьої лінії. Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки.

Внаслідок цього ракетного обстрілу ніхто з миротворців не постраждав. В момент обстрілу всі працівники ООН перебували в укриттях і підтримували всі необхідні заходи безпеки.

Ракетний удар нагадує про небезпеку, яка постійно існує в регіоні та загрози, які висуваються проти миротворчої місії ООН. Зараз ООН проводить розслідування, щоб встановити, хто саме стояв за цим нападом та з'ясувати його початок і мотиви.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники понад 150 ізраїльтян. У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа.