У Лівані ракета влучила в штаб-квартиру ООН [ Редагувати ]
Укриття Організації Об'єднаних Націй (ООН) на півдні Лівану стало об'єктом ракетного удару 15 жовтня. Інцидент був підтверджений ООН у їхній офіційній заяві.
У заяві ООН говориться:
Були удари по обидві сторони синьої лінії. Наша штаб-квартира в Накурі була вражена ракетою, і ми працюємо над тим, щоб перевірити, звідки.
Внаслідок цього ракетного обстрілу ніхто з миротворців не постраждав. В момент обстрілу всі працівники ООН перебували в укриттях і підтримували всі необхідні заходи безпеки.
Ракетний удар нагадує про небезпеку, яка постійно існує в регіоні та загрози, які висуваються проти миротворчої місії ООН. Зараз ООН проводить розслідування, щоб встановити, хто саме стояв за цим нападом та з'ясувати його початок і мотиви.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники понад 150 ізраїльтян. У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа.
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