Наземна операція ЦАХАЛ у секторі Газа відкладена на кілька днів через погодні умови. Як очікується, у наземній операції буде задіяно десятки тисяч вояків, а також танки, сапери та спецназ під прикриттям авіації та артилерії. Метою операції називається захоплення міста Газа та знищення вищого політичного та військового керівництва руху ХАМАС, який контролює сектор Газа.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів політолог, професор в Університеті Бар-Ілана Зеєв Ханін.

"Есть две новости, скажем так. Первая - открывается второй фронт, уже идут бои на северной границе Израиля. Армия обороны, спецслужбы и ПВО готовятся к отражению серьезной атаки со стороны еще одного - наряду с ХАМАСом иранского прокси - южноливанской шиитской террористической группировки Хезболла. Но пока что речь идет об инфильтрации отдельных групп террористов и спорадических обстрелах.

На израильской стороне есть раненые, израильская армия отвечает артиллерией и ударами беспилотников. Там тоже приведены ы боевую готовность, но пока что основное внимание направлено на сектор Газа, где готовится, а по сути началась сухопутная антитеррористическая операция.

Территория рядом с Сектором Газа, где забор безопасности был прорван террористами ХАМАа 7 октября, уже зачищена от террористических групп. Продолжается подсчет потерь местного населения. В других населенных пунктах уничтожена треть и десятая часть их населения. В одном из кибуцев уничтожены практически все., поэтому мотивация у израильской армии и израильского общества достаточно высока.

При этом надо иметь в виду что в Секторе Газа находится по разным оценкам более 150 заложников, которые были захвачены террористами во время этой атаки. Насколько нам известно, заложники распределены по всей территории Сектора Газы. Они, как и собственное гражданское население используются руководством ХАМАСа в качестве живого щита, в надежде на то, что Израиль не решится атаковать те здания, где находятся их собственные граждане....

Насколько і знаем, в настоящий момент предпринимаются немалые усилия для того, чтобы так или иначе решить эту проблему через посредников.

Израиль со своей стороні возобновил подачу воды в Сектора Газа, планируется подача электроєнергии в южную часть Сектора газа. Израиль требует чтобы туда ушло гражданское население Сектора", - розповів професор Зеєв Ханін.