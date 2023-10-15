Члени Європейського Союзу (ЄС) виразили позицію щодо важливості гарантування захисту всіх цивільних осіб у будь-який час відповідно до міжнародного гуманітарного права. У спільній заяві щодо загострення ситуації на Близькому Сході, члені Європейської ради висловили свою осудливу реакцію на дії ХАМАСу в контексті конфлікту з Ізраїлем.

Ця заява свідчить про турботу ЄС про збереження миру та безпеки на Близькому Сході та важливість дотримання міжнародного гуманітарного права в цьому регіоні. Вона підкреслює, що всі сторони конфлікту мають виконувати свої зобов'язання та забезпечувати безпеку цивільного населення.

Крім того, заява закликає ХАМАС визволити усіх заручників. Цей заклик свідчить про бажання ЄС досягти гуманітарних цілей та покращити гуманітарну ситуацію в регіоні.

В цій заяві ЄС виступає за мирне врегулювання конфлікту на Близькому Сході і закликає всі сторони до співпраці у досягненні цієї мети. Вона підтримує дипломатичні зусилля та важливість дотримання міжнародних норм і стандартів у цьому питанні.

Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі і невибіркові терористичні атаки по всьому Ізраїлю і глибоко шкодує про загибель людей… Ми рішуче наголошуємо на праві Ізраїлю захищати себе відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких жорстоких і невибіркових нападів.

Члени ЄС наголосили на важливості забезпечення захисту всіх цивільних осіб у будь-який час відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також закликали ХАМАС звільнити усіх заручників.