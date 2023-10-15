Пенс проти Трампа. Віцепрезидент в адміністрації сорок пʼятого глави США сьогодні виступає проти свого колишнього шефа. І критикує його, і бореться за можливість через рік замість Трампа балотуватися в президенти від республіканської партії. Але чим він інший? І які в нього погляди щодо України, росії й цієї війни? Дмитро Анопченко готує серію портретів кандидатів у президенти Америки - і сьогодні його перший матеріал.

Республіканці теж бувають різними. Мають різні погляди, різні переконання. І, окрім Дональда Трампа, за можливість стати кандидатом в президенти США від партії й зійтися із Джо Байденом зараз бʼються ще 10 політиків-республіканців. Трамп - на виду, а от про них говорять менше. Трамп - це лідер вподобань виборців, але до голосування ще рік. Отже, варто придивитися до тих, хто може скласти йому конкуренцію або навіть (в житті все буває) отримати номінацію. І сьогодні - мій перший такий "портрет". Віцепрезидент часів Трампа, його критик і чинний кандидат в президента - Майк Пенс.

Думаєте, всі республіканці проти допомоги Україні? Згодні, що всі однопартійці Трампа його підтримують? Щоб розвіяти ці стереотипи (а вони й в самій Америці є) авторитетний аналітичний центр - Гудзонівський інститут - вирішив запросити на розмову із пресою одним за одним всіх кандидатів на президентське крісло. І першим став Майк Пенс.

За свою кар'єру він був і юристом, і, здивуєтеся, журналістом (мав своє радіошоу та робив аналітичний щотижневик на телеканалі у рідній Індіані). У двотисячному пішов у політику: став конгресменом і переобирався потім шість разів, змінивши парламентське крісло лише на пост губернатора свого ж штату. У 2016 його помітив Трамп, запропонувавши разом балотуватися та пост віцепрезидент у разі перемоги. Епатажному кандидату був потрібен спокійний і виважений напарник. І таки перемогли та навіть разом працювали.

Але зараз у Пенса вже не залишилося хороших слів ані про колишнього шефа, ані про конгресменів, які підтримують Трампа.

Майк Пенс, віцепрезидент США (2017-2021):

Якщо ми дозволимо путіну перемогти Україну - не сумніваюся: швидко настане день коли російські війська перетнуть кордон країни НАТО. А це вимагатиме від наших збройних сил іти й битися згідно із пʼятою статею Статуту Альянсу. А який меседж це відправить Китаю? Крім "зеленого світла" для китайського вторгнення в Тайвань.

Як будь-який республіканець, Пенс з усіх телеекранів критикує адміністрацію Байдена. Це те, що хочуть почути його виборці. Але для України ця критика скоріш корисна, адже спрямована на те, щоб прискорити поставки військової допомоги. А отже, мотивує адміністрацію діяти більш рішуче, щоб їх не було в чому звинувачувати опонентам.

Майк Пенс, віцепрезидент США (2017-2021):

Чесно кажучи, американська адміністрація надто повільно надавала військову допомогу Україні. Це фактично сповільнило українську динаміку та дозволило росії просунутися глибше; призвело до того, що війна стала довшою; збільшилась її ціна; що вона у підсумку забере більше невинних життів. Але тим часом у Пекіні з великим інтересом спостерігають за війною в Україні. Бо оцінюють, а який саме рівень агресії Захід ще терпітиме. Бо у Китаю тут і власні плани - маю на увазі Тайвань.

Тобто Пенс та інші, кого можна умовно віднести до "стриманих республіканців", будують свою кампанію на необхідності стримати Китай від нової агресії, а для цього показово покарати Москву за її напад. Закликають (і готові віддавати голоси) за продовження фінансової допомоги Україні, оскільки в їхній логіці це в інтересах самої Америки.

Майк Пенс, віцепрезидент США (2017-2021):

Нерішуча чи повільна політика щодо Східної Європи, чи щодо російської агресії - це ж меседж, що Америка капітулює! Сигнал Китаю, що ми слабшаємо!

І це, погодьтеся, зовсім інша риторика, ніж чуємо від Трампа та конгресменів, які на нього орієнтуються. До нього республіканці завжди були більш жорсткими, непримиренними, войовничими щодо росії, ніж демократи. І коли зараз звучить, мовляв, "прихід республіканської адміністрації став би проблемою для України", то приклад Пенса якраз показує: це не так, не можна так узагальнювати. Справа не в партіях, а скоріше у персоналіях. Так, будемо відвертими, у самого по собі Майка Пенса, як би впевнено він не казав про майбутню перемогу...

Матиму честь стати головнокомандувачем - я з усім впораюсь!

Поки не так і багато шансів виграти - його рейтинг в межах 5 відсотків. Але для нас із вами він, як претендент на президентське крісло, скоріше цікавий як людина, завдяки якій можна зрозуміти настрої в політичній еліті Америки. У цій "заявочній" промові у Гудзонівському інституті він уникав багато хвалити Україну (щоб не провокувати незадоволення консервативної частини виборців), але чітко казав про необхідність стримати росію, для чого потрібна непохитна і безперервна підтримка Києва. І коли Пенса (і таких кандидатів, як він) слухають виборці - це формує настрої, формує громадську думку. А до неї у виборчий рік у Штатах дослухатимуться максимально серйозно. Саме вона у підсумку визначатиме і риторику топполітиків, і їхні рішення, і те, хто восени 2024 отримає контроль над Білим домом.