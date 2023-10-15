У суботу, 15 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат, депутат голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський розповів про роботу Конгресу місцевих та регіональних влад.

Крайній форум, де ми брали участь - брало участь загалом 265, приблизно, чоловік. Це не тільки керівники, а й прості учасники громад, це унікальна нагода почути не тільки керівників громад, а й простих людей з нашого прикордоння до представників уряду, Офісу президента. Це було в режимі діалогу, де був інтерактив питання-відповідь. Це унікальна нагода і для Кабміну, і для влади нашої вищої почути, як то кажуть "зняти температуру по палаті". Люди були готові задавати питання і так далі.

Також він розповів, що хвилює наші прикордонні громади: