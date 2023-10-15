У суботу, 15 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" політолог-міжнародник Олександр Краєв розповів, чи матиме Трамп вплив на Конгрес, аби зменшити підтримку для України.

Прямо зараз ми скоріше говоримо не про його вплив, а влив його партії - "трампістів". Але, чому вони це роблять. Не тому, що вони суто хочуть завалити підтримку України. Україна для них є частиною інструментарію, тих інструментів, які вони використовують для отримання контролю над Конгресом.

"Їм потрібно показати, що у випадку, якщо Трампа будуть судити, або якщо вони відчують загрозу своєму впливу, своїм політичним посадам, вони зможуть створити в Конгресі кризу", - сказав він.