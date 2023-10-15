У Дніпрі стався інцидент, коли підлітки знущалися з дівчини, вимагаючи вибачення та завдавали їй удар по обличчю. Цей випадок може бути визнаний актом булінгу або цькування, що є серйозним порушенням прав і безпеки особи. Про це повідомляється у Telegram.

Правоохоронні органи вже проводять розслідування цього інциденту, винні особи можуть бути притягнуті до відповідальності за свої дії.

Боротьба з булінгом та цькуванням є важливою проблемою, і в Україні існують закони та заходи, спрямовані на захист прав та безпеки осіб, які потерпають від таких дій.

Звертайтесь до правоохоронних органів та соціальних служб у випадку, якщо ви стали свідком або жертвою булінгу або цькування. Спільна дія громадськості, законодавців та правоохоронців важлива для забезпечення безпеки та захисту прав всіх громадян.

Раніше ми писали про те, як у Берліні школяр побив вчителя через війну в Ізраїлі.