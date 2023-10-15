Дідусь Віки, як і інші захисники на передовій, б'ють ворога, щоб українські діти мали хвилини безтурботності.

На Буковині цієї осені відкрили фотозону - гарбузове поле. Сюди залюбки приїжджають жителі та гості Чернівців. Локація діяла й торік. Два сезони поспіль організатори фотозони спрямовують частину коштів на потреби Збройних сил України.

3-річна Вікторія позує перед камерою. Ці світлини дівчинка відправить своєму дідусеві, який нині на передовій.

Мій дідусь на війні. Мій дідусь захищає Україну.

Тому мама з донею не пропускають заходів, де можна зробити внесок на підтримку захисників.

Марина Курик, донька військовослужбовця Збройних сил України:

Стараємось відвідувати якісь заходи, де донатать на ЗСУ, благодійні заходи, беремо участь у лотереях, кошти з яких йдуть на ЗСУ. Тобто все, що стосується допомоги, стараємось брати участь, я і моя родина, бо розуміємо, що від нас залежить пришвидшення закінчення війни.

Жінка згадує: батько вдягнув піксель майже півтора року тому. Тепер кожна хвилинка спілкування з ним - на вагу золота.

Марина Курик, донька військовослужбовця Збройних сил України:

Все дитинство ми провели з татом, оскільки рано я залишилась без мами, і дуже велику роль тато зіграв у моєму житті. Стараємось спілкуватись кожного дня, як тільки є можливість, буває таке що і 15 хвилин, а буває що 2 хв. Інколи тільки повідомлення, що все добре.

Марина впевнена, що світлини радісної онуки підтримають батька у непрості хвилини.

Марина Курик, донька військовослужбовця Збройних сил України:

Віка для нього - це просто сенс, напевно, бути там. Сенс оберігати нас від ворогів. І взагалі він каже, що він там для того, щоб не дай Бог росія не була тут.

Дідусь Віки, як і інші захисники на передовій, б'ють ворога, щоб українські діти мали хвилини безтурботності. Як тут, на гарбузовому полі.