На Буковині відкрили унікальну виставку гарбузів [ Редагувати ]
На Буковині цієї осені відкрили фотозону - гарбузове поле. Сюди залюбки приїжджають жителі та гості Чернівців. Локація діяла й торік. Два сезони поспіль організатори фотозони спрямовують частину коштів на потреби Збройних сил України.
3-річна Вікторія позує перед камерою. Ці світлини дівчинка відправить своєму дідусеві, який нині на передовій.
Мій дідусь на війні. Мій дідусь захищає Україну.
Тому мама з донею не пропускають заходів, де можна зробити внесок на підтримку захисників.
Марина Курик, донька військовослужбовця Збройних сил України:
Стараємось відвідувати якісь заходи, де донатать на ЗСУ, благодійні заходи, беремо участь у лотереях, кошти з яких йдуть на ЗСУ. Тобто все, що стосується допомоги, стараємось брати участь, я і моя родина, бо розуміємо, що від нас залежить пришвидшення закінчення війни.
Жінка згадує: батько вдягнув піксель майже півтора року тому. Тепер кожна хвилинка спілкування з ним - на вагу золота.
Марина Курик, донька військовослужбовця Збройних сил України:
Все дитинство ми провели з татом, оскільки рано я залишилась без мами, і дуже велику роль тато зіграв у моєму житті. Стараємось спілкуватись кожного дня, як тільки є можливість, буває таке що і 15 хвилин, а буває що 2 хв. Інколи тільки повідомлення, що все добре.
Марина впевнена, що світлини радісної онуки підтримають батька у непрості хвилини.
Марина Курик, донька військовослужбовця Збройних сил України:
Віка для нього - це просто сенс, напевно, бути там. Сенс оберігати нас від ворогів. І взагалі він каже, що він там для того, щоб не дай Бог росія не була тут.
Дідусь Віки, як і інші захисники на передовій, б'ють ворога, щоб українські діти мали хвилини безтурботності. Як тут, на гарбузовому полі.
Я сюди приїхала, бо тут багато гарбузів, і приїхала, щоб з друзями погратись.
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