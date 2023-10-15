Вибори в Польщі: екзитполи віддають перемогу правлячій партії [ Редагувати ]
За попередніми даними екзитполу Ipsos, правляча партія "Право і справедливість" у Польщі, очолювана Ярославом Качинським, перемагає на парламентських виборах. Важливо відзначити, що це лише попередні результати та остаточні результати можуть відрізнятися. Дані опублікував польський RMF24.
"Право і справедливість" є однією з основних політичних партій у Польщі і вже протягом кількох років утримується при владі. Її лідер, Ярослав Качинський, є відомою фігурою в польській політиці.
Остаточні результати виборів та їхні наслідки для Польщі важко прогнозувати на цей момент. Політична картина в будь-якій країні може змінюватися під час виборів, і важливо враховувати післявиборчі обговорення та подальший розвиток подій.
За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться наступним чином:
- "Право і справедливість" - 36,8 відсотка,
- "Громадянська коаліція" - 31,6 відсотка,
- "Третій шлях" - 13 відсотків,
- Ліві - 8,6 відсотка,
- "Конфедерація" - 6,2.
Так, партія "Право і справедливість" може отримати 200 місць в польському парламенту, "Громадянська коаліція" на чолі з екс-президентом Дональдом Туском - 163 місця, "Третій шлях" - 55 місць, Ліві - 30 місць, а "Конфедерація" - 12 місць.
Також дивіться, як польські партії ставляться до України.
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