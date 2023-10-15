За попередніми даними екзитполу Ipsos, правляча партія "Право і справедливість" у Польщі, очолювана Ярославом Качинським, перемагає на парламентських виборах. Важливо відзначити, що це лише попередні результати та остаточні результати можуть відрізнятися. Дані опублікував польський RMF24.

"Право і справедливість" є однією з основних політичних партій у Польщі і вже протягом кількох років утримується при владі. Її лідер, Ярослав Качинський, є відомою фігурою в польській політиці.

Остаточні результати виборів та їхні наслідки для Польщі важко прогнозувати на цей момент. Політична картина в будь-якій країні може змінюватися під час виборів, і важливо враховувати післявиборчі обговорення та подальший розвиток подій.

За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться наступним чином:

"Право і справедливість" - 36,8 відсотка,

"Громадянська коаліція" - 31,6 відсотка,

"Третій шлях" - 13 відсотків,

Ліві - 8,6 відсотка,

"Конфедерація" - 6,2.

Так, партія "Право і справедливість" може отримати 200 місць в польському парламенту, "Громадянська коаліція" на чолі з екс-президентом Дональдом Туском - 163 місця, "Третій шлях" - 55 місць, Ліві - 30 місць, а "Конфедерація" - 12 місць.

Також дивіться, як польські партії ставляться до України.