У неділю, 15 жовтня, росія вивела на чергування у Чорне море три своїх ракетоносії.

Ця інформація була розміщена в Telegram полковником Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владиславом Назаровим.

Деталі та мета цього руху ракетоносіїв поки що невідомі, і можуть виникнути подальші обговорення та роз'яснення з цього приводу.Слід відзначити, що росія активно використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю перебуває під контролем російської федерації.

У Чорному морі три ракетоносії. Загальний можливий залп - 20 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За останні роки, домінування росії в Чорному морі було зменшено після визволення острова Зміїний. Втрата росією контролю над цим важливим островом мала важливе значення для військової стратегії регіону. Після виходу росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство в Азовському морі знову опинилося під загрозою. російські контрольовані пункти і засоби обмежують рух суден та здійснюють нав'язання обмежень на морські перевезення, що створює серйозні труднощі для економіки та безпеки України в регіоні.