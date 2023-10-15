рф вивела у Чорное море ракетоносії: скільки на них "Калібрів" [ Редагувати ]
У неділю, 15 жовтня, росія вивела на чергування у Чорне море три своїх ракетоносії.
Ця інформація була розміщена в Telegram полковником Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владиславом Назаровим.
Деталі та мета цього руху ракетоносіїв поки що невідомі, і можуть виникнути подальші обговорення та роз'яснення з цього приводу.Слід відзначити, що росія активно використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю перебуває під контролем російської федерації.
У Чорному морі три ракетоносії. Загальний можливий залп - 20 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
За останні роки, домінування росії в Чорному морі було зменшено після визволення острова Зміїний. Втрата росією контролю над цим важливим островом мала важливе значення для військової стратегії регіону. Після виходу росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство в Азовському морі знову опинилося під загрозою. російські контрольовані пункти і засоби обмежують рух суден та здійснюють нав'язання обмежень на морські перевезення, що створює серйозні труднощі для економіки та безпеки України в регіоні.
Нагадаємо, Україна хоче отримати від Заходу аналоги російських крилатих ракет"Калібр" та Х-101.
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