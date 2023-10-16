Парламентські вибори у Польщі: правляча партія Качинського лідирує, але втрачає більшість [ Редагувати ]
За підсумками парламентських виборів у Польщі три опозиційні партії отримали достатню кількість голосів, щоб, об'єднавшись, боротися з партією влади за право сформувати уряд. Про це свідчать результати екзитполу центру Ipsos, повідомляє польське видання Wyborcza.
Польська правляча консервативна партія "Право та справедливість" (PiS) Ярослава Качинського за підсумками парламентських виборів лідирує з 36,8% голосів (200 мандатів), однак цього недостатньо для формування правлячої більшості.
Її потенційний партнер по коаліції - націоналістична партія євроскептиків "Конфедерація" - отримує 6,2% (12 мандатів), що не змінить ситуацію.
Найбільша опозиційна "Громадянська коаліція" екс-прем'єра та колишнього голови Євроради Дональда Туска отримує 31,6% голосів (163 мандати), центристське об'єднання "Третій шлях" - 13% (55 мандатів), "Ліві" - 8,6% (30 мандатів). Разом це дозволить їм зайняти 248 крісел у парламенті.
Туск уже заявив про перемогу об'єднаної демократичної опозиції.
Явка, за попередніми даними, становила рекордні 72,9%.
Результати парламентських виборів у Польщі (дані екзит-полів):
- "Право та справедливість" (PiS) -36,8%;
- "Громадянська коаліція" - 31,6%;
- "Третій шлях" - 13%;
- "Нові ліві" - 8,6%;
- "Конфедерація" - 6,2%.
На парламентських виборах обиралися 460 депутатів Сейму (нижня палата парламенту) та 100 сенаторів (верхня палата). Очікується, що виборча комісія Польщі оголосить остаточні результати виборів 17 жовтня.
Паралельно з парламентськими виборами "Право і справедливість" організувала національний референдум щодо пенсійної реформи, міграції та економічних питань. Явка по ньому виявилася нижчою за необхідні 50%.
по темі
У центрі Варшави проходить масовий "Марш мільйона сердець", організований найбільшою в Польщі опозиційною партією екс-прем'єра Дональда Туска "Громадянська коаліція". Акція проводиться за два тижні до парламентських виборів, призначених на 15 жовтн
За попередніми даними екзитполу Ipsos, правляча партія "Право і справедливість" у Польщі, очолювана Ярославом Качинським, перемагає на парламентських виборах
Польща обирає парламент. Вибори до сейму та сенату проходять у сусідній країні сьогодні. Хто йде до парламенту? Які програми у партій і як ставляться до України?
Україна готова відкликати позов до СОТ проти Польщі за умови отримання гарантій відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому. Київ та Варшава мають домовлятися, щоб враховувати інтереси фермерів обох країни. Водночас змістовна раціональна розмова навряд чи можлива до проведення виборів у Польщі
Це двофазний маршрут із пересадкою пасажирів з українського дизеля у польський потяг у Рава-Руській. На перший рейс розкупили всі квитки. Новим потягом проїхалася і Вікторія Балицька.