За підсумками парламентських виборів у Польщі три опозиційні партії отримали достатню кількість голосів, щоб, об'єднавшись, боротися з партією влади за право сформувати уряд. Про це свідчать результати екзитполу центру Ipsos, повідомляє польське видання Wyborcza.

Польська правляча консервативна партія "Право та справедливість" (PiS) Ярослава Качинського за підсумками парламентських виборів лідирує з 36,8% голосів (200 мандатів), однак цього недостатньо для формування правлячої більшості.

Її потенційний партнер по коаліції - націоналістична партія євроскептиків "Конфедерація" - отримує 6,2% (12 мандатів), що не змінить ситуацію.

Найбільша опозиційна "Громадянська коаліція" екс-прем'єра та колишнього голови Євроради Дональда Туска отримує 31,6% голосів (163 мандати), центристське об'єднання "Третій шлях" - 13% (55 мандатів), "Ліві" - 8,6% (30 мандатів). Разом це дозволить їм зайняти 248 крісел у парламенті.

Туск уже заявив про перемогу об'єднаної демократичної опозиції.

Явка, за попередніми даними, становила рекордні 72,9%.

Результати парламентських виборів у Польщі (дані екзит-полів):

"Право та справедливість" (PiS) -36,8%;

"Громадянська коаліція" - 31,6%;

"Третій шлях" - 13%;

"Нові ліві" - 8,6%;

"Конфедерація" - 6,2%.

На парламентських виборах обиралися 460 депутатів Сейму (нижня палата парламенту) та 100 сенаторів (верхня палата). Очікується, що виборча комісія Польщі оголосить остаточні результати виборів 17 жовтня.

Паралельно з парламентськими виборами "Право і справедливість" організувала національний референдум щодо пенсійної реформи, міграції та економічних питань. Явка по ньому виявилася нижчою за необхідні 50%.