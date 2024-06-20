Покровський напрямок на даний момент - найгарячіший. Однак, ворог цієї доби проводив активні бойові дії і на ранок було зафіксовано 158 бойових зіткнень з ворогом по всій лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОСУВ "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

"Покровський напрямок на даний момент - найгарячіший. Однак, скажу в загальному, що ворог цієї доби проводив активні бойові дії і на ранок була зафіксована чумова кількість за останній період - 158 бойових зіткнень з ворогом. 147 зіткнень якраз відбулось у нашій операційній зоні. На даний момент зареєстровано понад 50 зіткнень з ворогом по всій лінії фронту", - зазначив Волошин.

Він додав: "На Покровському напрямку ворог не полишає спроб, активно проводить штурмові дії. За минулу добу там наші захисники відбили 50 атак в районі населених пунктів Новоолександрівна, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове та Новопокровське. Ворог намагався за допомогою усіх можливих засобів витісняти наші підрозділи із займаних позицій та рубежів. Вже на ранок цієї доби ворог здійнсив 12 штурмів, щоб прорвати нашу оборону. Ситуація напружена. Наші сили оборони не допускають просування російського агресора".