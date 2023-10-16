Прем'єр-міністр Румунії заявив про компроміс з Україною щодо прав меншин [ Редагувати ]
Румунії вдалося досягти компромісу з Україною щодо питань прав румунів, які там мешкають. Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку телеканалу "Прима-ТВ".
За його словами, поправки до законодавства вже готові. Глава уряду також заявив, що "молдавська мова не повинна більше існувати" в Україні.
Ми досягли компромісу щодо меншин... Безперечно в Києві ми з прем'єр-міністром України повідомимо про це, тому що права меншин мають бути дзеркальними.
Деталі щодо компромісу він не розкрив.
Прем'єр зазначив, що Румунія хоче таких самих прав для румунів в Україні, які мають українці в Румунії. Він зазначив, що "багато етнічних румунів беруть участь у війні в Україні". Чолаку підтвердив, що цього тижня планує візит до Києва.
Румунія та Угорщина часто скаржаться на ситуацію з національними меншинами в Україні. Зокрема, критикували закон про освіту, який призвів до проблем з вивчення рідних мов у школах.
Венеціанська комісія дійшла висновку, що положення українських законів про освіту, мову та меншини суперечать міжнародним угодам і не відповідають європейським нормам та цінностям. У серпні українські депутати запропонували пом'якшити мовні норми для меншин, за винятком росіян.
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