Армія оборони Ізраїлю знову завдала ударів по інфраструктурі організації шиїтів "Хезболла" в Лівані. ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території.

Ізраїль перебуває у стані війни з палестинським радикальним рухом ХАМАС і веде бойові дії у Секторі Газа.

На цьому тлі ЦАХАЛ обмінюється ударами з ліванським рухом "Хезболла", який підтримує палестинців. Представники "Хезболла" раніше заявляли про готовність розпочати конфлікт з Ізраїлем.