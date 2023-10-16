Ізраїль атакував об'єкти руху "Хезболла" у Лівані (відео) [ Редагувати ]
Армія оборони Ізраїлю знову завдала ударів по інфраструктурі організації шиїтів "Хезболла" в Лівані. ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території.
Ізраїль перебуває у стані війни з палестинським радикальним рухом ХАМАС і веде бойові дії у Секторі Газа.
На цьому тлі ЦАХАЛ обмінюється ударами з ліванським рухом "Хезболла", який підтримує палестинців. Представники "Хезболла" раніше заявляли про готовність розпочати конфлікт з Ізраїлем.
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