Російські загарбники вночі 165 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 і ракетами. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється", - повідомляє Генштаб.

Загалом ворог завдав 10 ракетних ударів, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі про вибухи повідомляли у Дніпрі, Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові.

Дніпропетровська ОВА повідомила, що вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району.

Про атаку ракетами та БПЛА, а також вибухи під Миргородом повідомила Полтавська ОВА.

На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

Росіяни цієї ночі атакували "шахедами" і Хмельниччину. Як повідомила місцева влада, в області відпрацювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає.