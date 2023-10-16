Влада США цього тижня готується оголосити про нові заходи контролю за експортом чипів для штучного інтелекту та обладнання для їхнього виробництва до Китаю. Про це пише видання Axios з посиланням на власні джерела в адміністрації Білому дому.

Нові заходи будуть покликані закрити лазівки в експортному контролі та будуть застосовуватися до чипів, які трохи менш потужні, ніж ті, які охоплювалися початковими обмеженнями, але все ще мають розширені можливості.

Крім цього, американці обмежать експорт обладнання, яке використовується для виробництва передових напівпровідників, привівши експорт США у відповідність до правил, запроваджених Японією та Нідерландами.

Торік США запровадили масштабні експортні обмеження на постачання до Китаю високотехнологічних чипів та обладнання для їхнього виробництва. Ці обмеження залишили лазівки для обходу заборон.

Зокрема, обмеження не стосувалися закордонних підрозділів китайських компаній, що дозволяло легко їх провозити до Китаю або організовувати віддалений доступ до них для користувачів з Китаю. Агентство Reuters повідомляло, що заборонені на продаж китайцям чипи легко можна придбати у КНР.

Влітку США наказали таким виробникам чипів, як Nvidia та AMD, обмежити постачання чипів зі штучним інтелектом на Близький Схід. Передбачається, що тепер влада США поширить обмеження на всі компанії на ринку.

Нагадаємо, у червні 2022 року Тайвань заборонив поставки чипів і мікропроцесорів до росії та Білорусі.