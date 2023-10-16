Вночі 16 жовтня російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Загалом зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, "шахеди" противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

Українські захисники знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131".

Вночі про вибухи повідомляли у Дніпрі, Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові.

Дніпропетровська ОВА повідомила, що вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району.

Про атаку ракетами та БПЛА, а також вибухи під Миргородом повідомила Полтавська ОВА.

На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

Росіяни цієї ночі атакували "шахедами" і Хмельниччину. Як повідомила місцева влада, в області відпрацювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає.

На Кіровоградщині внаслідок нічної атаки є влучання, постраждала одна людина, повідомила ОВА. Постраждалого доставили у лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.