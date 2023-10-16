Сили оборони знищили 860 окупантів, літак та гелікоптер - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 15 жовтня, ліквідували 860 окупантів, знищили 44 артилерійські системи, 17 танків, літак та гелікоптер окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 288 630 (+860) осіб;
- танків - 4 965 (+17) од;
- бойових броньованих машин - 9 385 (+23) од,
- артилерійських систем - 6 910 (+44) од,
- РСЗВ - 814 (+1) од,
- засоби ППО - 547 (+0) од,
- літаків - 318 (+1) од,
- гелікоптерів - 317 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5 280 (+11),
- крилаті ракети - 1 531 (+0),
- кораблі/катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9 271 (+22) од,
- спеціальна техніка - 981 (+5).
Дані уточнюються.
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