До програми літніх Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі будуть додані п'ять видів спорту. Про це оголосив Міжнародний олімпійський комітет.

Тепер до програми змагань будуть включені: прапор-футбол, крикет, лакрос, сквош та бейсбол/софтбол.

За словами глави МОК Томаса Баха, ці п'ять видів спорту "відповідають американській спортивній культурі та продемонструють світові "культові" американські види спорту".

Їх включення дозволить олімпійському руху взаємодіяти з новими співтовариствами спортсменів та вболівальників у США та в усьому світі.

Востаннє крикет був у програмі на Іграх 1900 року в Парижі, бейсбол і софтбол стали частиною Олімпійських ігор у 2020 році після відсутності у 2012 та 2016 роках.

Лакрос входив до програми Ігор лише у 1904 та 1908 роках, а потім був виключений. Показовим видом він був у Амстердамі у 1928 році, Лос-Анджелесі у 1932 році та Лондоні у 1948 році.

Прапор-футбол буде включений до програми вперше, у 1904 та 1932 роках він був представлений як показовий. Сквош також ніколи не був частиною Олімпійських ігор.

Прапор-футбол - різновид американського футболу. Згідно з правилами, замість того, щоб збити гравця, гравці мають зірвати прапор з гравця, який володіє м'ячем.

Питання виключення боксу з олімпійської програми 2028 року відкладено, оскільки МОК ще не визнав інший керівний орган для цього виду спорту.

Членство Міжнародної асоціації боксу (IBA) у МОК припинили у червні 2019 року через невирішені фінансові та управлінські проблеми. Завдання щодо організації та проведення олімпійського боксерського турніру на Іграх 2024 року на себе взяв МОК.

12 жовтня Томас Бах заявив, що "в олімпійській програмі боксу під патронажем IBA не буде і крапка". Тоді він роз'яснив, що IBA бракує фінансової прозорості, а управління організацією стає гіршим. Він також сказав, що рівень суддівства на турнірах під егідою ІВА не відповідає стандартам олімпійського спорту.

Нагадаємо, днями Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Олімпійський комітет росії.