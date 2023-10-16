З Ізраїлю літаком евакуювали до Румунії 155 українців. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

"Сьогодні, 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей", - повідомило посольство.

Посольство допомогло нашим співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту.

Це другий евакуаційний літак з Ізраїлю. Перший борт вилетів 14 жовтня з 207 громадянами України (з них 63 дітей) з Тель-Авіва до Бухареста.

Українці, які вирішили евакуюватися з Ізраїлю, мають звернутися до посольства. Запит треба відправити на е-пошту [email protected] або зателефонувати на гарячу лінію +972 54667 6782.

Вранці 16 жовтня МЗС Ізраїлю повідомило про загибель 13 українців. Ще 7 наших громадян вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, евакуація українців з Сектора Газа зірвалася.