З Ізраїлю евакуювали ще 155 українців [ Редагувати ]
З Ізраїлю літаком евакуювали до Румунії 155 українців. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.
"Сьогодні, 16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до м.Клуж (Румунія) відлетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей", - повідомило посольство.
Посольство допомогло нашим співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту.
Це другий евакуаційний літак з Ізраїлю. Перший борт вилетів 14 жовтня з 207 громадянами України (з них 63 дітей) з Тель-Авіва до Бухареста.
Українці, які вирішили евакуюватися з Ізраїлю, мають звернутися до посольства. Запит треба відправити на е-пошту [email protected] або зателефонувати на гарячу лінію +972 54667 6782.
Вранці 16 жовтня МЗС Ізраїлю повідомило про загибель 13 українців. Ще 7 наших громадян вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, евакуація українців з Сектора Газа зірвалася.
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