У Києві 16 жовтня розпочалося підключення до тепла житлових будинків. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Уже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури. А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів.

Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - написав міський голова.

Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.

За чинним законодавством, місцева влада має ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура три доби тримається нижче плюс 8 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, раніше Донецька ОВА назвала міста, де взимку не буде опалення.