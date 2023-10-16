У Києві починається опалювальний сезон - Кличко [ Редагувати ]
У Києві 16 жовтня розпочалося підключення до тепла житлових будинків. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
"Уже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури. А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів.
Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", - написав міський голова.
Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.
За чинним законодавством, місцева влада має ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура три доби тримається нижче плюс 8 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, раніше Донецька ОВА назвала міста, де взимку не буде опалення.
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