Помер екс-президент Фінляндії, лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі [ Редагувати ]
Колишній президент Фінляндії, лауреат Нобелівської премії миру 2008 року Мартті Ахтісаарі помер у віці 86 років. Про це повідомила прес-служба канцелярії президента Фінляндії.
Президент Мартті Ахтісаарі помер 16 жовтня 2023 року о 6:40 ранку в Гельсінкі. Президенту Ахтісаарі на момент смерті було 86 років.
Чинний президент країни Саулі Ніїністе висловив співчуття у зв'язку зі смертю Ахтісаарі та зазначив, що саме його політика сприяла вступу Фінляндії до Євросоюзу.
Ми глибоко засмучені звісткою про смерть президента Мартті Ахтісаарі. Мартті Ахтісаарі вірив у людей, цивілізацію та добро і прожив велике, чудове життя. Він був президентом часів змін, який привів Фінляндію у глобальну еру ЄС.
Мартті Ахтісаарі був президентом Фінляндії у 1994-2000 роках. Після цього виступав міжнародним посередником в різних збройних конфліктах, які велися між ПАР і повстанцями Намібії, НАТО і Югославією, Великою Британією і ірландськими терористами, Індонезією і сепаратистами провінції Ачех.
У листопаді 2005 року був призначений спеціальним посланцем генерального секретаря ООН в Косові. Лауреат Нобелівської премії миру 2008 року.
Нагадаємо, наприкінці вересня помер екс-президент Італії Джорджо Наполітано.
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