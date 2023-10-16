Міноборони та Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосили про початок евакуації мешканців півночі країни, які мешкають на відстані до 2 км від кордону з Ліваном. До плану евакуації включено 28 населених пунктів.

Згідно зі спільною заявою міністерства та ЦАХАЛу, евакуйованих громадян поселять у пансіонати за рахунок держави. Реалізацію плану схвалив міністр оборони Йоав Галант. За його виконанням стежитимуть голови місцевих муніципалітетів, МВС та Національне управління з надзвичайних ситуацій.

Ізраїль перебуває у стані війни з палестинським радикальним рухом ХАМАС і веде бойові дії у Секторі Газа.

На цьому тлі ЦАХАЛ обмінюється ударами з ліванським рухом "Хезболла", який підтримує палестинців. Представники "Хезболли" раніше заявляли про готовність розпочати конфлікт з Ізраїлем.

Зранку армія оборони Ізраїлю знову завдала ударів по інфраструктурі "Хезболли". ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території.