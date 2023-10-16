Кількість загиблих через обстріл Ізраїлю зросла до 2 808 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Палестини.

За його даними, у Секторі Газа загинуло майже 2 750 осіб, поранення отримали понад 9 700. На Західному березі річки Йордан загинули 58 людей, постраждали понад 1 250 осіб.

Війна між Ізраїлем та палестинським радикальним рухом ХАМАС розпочалася з обстрілу ізраїльської території сотнями ракет вранці 7 жовтня.

Ізраїль повідомляв про понад 1,3 тис. загиблих. ЗМІ писали, що сьогодні, 16 жовтня, було погоджено шестигодинне припинення вогню, але ізраїльська влада та ХАМАС цього не підтверджують.

На цьому тлі ЦАХАЛ обмінюється ударами з ліванським рухом "Хезболла", який підтримує палестинців. Представники "Хезболли" раніше заявляли про готовність розпочати конфлікт з Ізраїлем.

Зранку армія оборони Ізраїлю знову завдала ударів по інфраструктурі "Хезболли". ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території.