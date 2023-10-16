Через обстріли Ізраїлю загинули 2,8 тисяч мешканців Сектора Газа [ Редагувати ]
Кількість загиблих через обстріл Ізраїлю зросла до 2 808 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Палестини.
За його даними, у Секторі Газа загинуло майже 2 750 осіб, поранення отримали понад 9 700. На Західному березі річки Йордан загинули 58 людей, постраждали понад 1 250 осіб.
Війна між Ізраїлем та палестинським радикальним рухом ХАМАС розпочалася з обстрілу ізраїльської території сотнями ракет вранці 7 жовтня.
Ізраїль повідомляв про понад 1,3 тис. загиблих. ЗМІ писали, що сьогодні, 16 жовтня, було погоджено шестигодинне припинення вогню, але ізраїльська влада та ХАМАС цього не підтверджують.
На цьому тлі ЦАХАЛ обмінюється ударами з ліванським рухом "Хезболла", який підтримує палестинців. Представники "Хезболли" раніше заявляли про готовність розпочати конфлікт з Ізраїлем.
Зранку армія оборони Ізраїлю знову завдала ударів по інфраструктурі "Хезболли". ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території.
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У ніч на 7 жовтня Ізраїль зазнав масованого нападу з боку Сектору Газа. На даний момент на півдні Ізраїлю існує 21 активне вогнище конфронтації. Десятки бійців армії оборони Ізраїлю потрапила в полон або були вбиті. Араби заявляють про 35 полонених, їх везуть до сектора Гази. Відомо принаймні про одну жінку.
Наземна операція ЦАХАЛ у секторі Газа відкладена на кілька днів через погодні умови. Як очікується, у наземній операції буде задіяно десятки тисяч вояків, а також танки, сапери та спецназ під прикриттям авіації та артилерії
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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив готовність до "будь-якої форми посередництва" для припинення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем
Після обстрілу ізраїльськими силами безпеки Сектору Газа, палестинський радикальний рух ХАМАС випустив десятки ракет у бік Єрусалиму. У місті звучать сирени, працюють системи ППО. Також повідомляється про прильоти в Ашкелоні та Бейтар-Іліті