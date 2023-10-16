Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) Артура Ніязова. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов. Радий знайомству. Сьогодні нового керівника представлять колективу.

До цього полковник Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796.

Козицький зазначив, що попередній начальник Львівського військкомату, Герой України, полковник Денис Чаюк пішов на підвищення - став заступником командира військової частини А4767.

Ніязов, Козицький і Чаюк

Нагадаємо, у липні всім депутатам Львівської облради роздали повістки.

На початку жовтня у мережу виклали відео з Тернопільського ТЦК, де б'ють мобілізованих. Через це Омбудсмен Дмитро Лубінець розпочав перевірку військкомату.