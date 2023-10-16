Українські війська на Таврійському напрямку продовжують активно протистояти російським загарбникам. За останню добу Збройні Сили України завдали великих втрат російським окупантам, знищивши майже 500 ворожих бійців та 80 одиниць військової техніки ворога.

Цю інформацію повідомили у Facebook Об'єднаному пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Сили оборони продовжують вести оборонні бої на сході та півдні України, а також виконувати наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Напередодні воїни Оперативного командування "Схід" знищили три ворожі штурмовики Су-25.

За останню добу ворог провів 2 ракетні та 35 авіаційних ударів, здійснив 47 бойових зіткнень і 906 артобстрілів.

На Авдіївському напрямку ворог намагався безуспішно штурмувати райони населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області з підтримкою авіації. Там українські війська відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом останньої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку захисники України відбили атаки ворога в районі північніше Приютного, Донецька область.

На Запорізькому напрямку противник чотири рази намагався відновити втрачені позиції в районі Роботиного, Запорізька область, але безуспішно.

Загалом підрозділи ракетних військ та артилерії з Оперативного командування "Схід" протягом останньої доби виконали 1321 вогневе завдання.

Загальні втрати російської армії становлять 472 особи.

Українські війська також знищили 36 одиниць військової техніки ворога, включаючи 4 бойові броньовані машини, 8 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, літак Су-25, 13 безпілотних літальних апаратів, 6 одиниць автомобільної та 1 спеціальної техніки.

Крім того, був знищений склад боєприпасів ворога. Надалі українські бійці залишаються на варті незалежності та територіальної цілісності України, готові захищати свою країну від будь-яких загроз.