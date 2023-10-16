Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки (США) із питань економічної відбудови України, Пенні Пріцкер, прибула до Києва 16 жовтня.

Цю новину було оприлюднено у Twitter посла США в Україні, Бріджіт Брінк.

Дипломатка поділилася знімком на своїй сторінці в мережі Twitter, на якому вона перебуває разом із Пенні Пріцкер на київському залізничному вокзалі.

Дуже тепло вітаємо повернення до Києва, держсекретар Прітцкер!

Спеціальний представник США з питань економічної відбудови України, Пенні Пріцкер, грає ключову роль у співпраці Сполучених Штатів з Україною щодо розвитку української економіки, підтримки реформ і покращення інвестиційного клімату в країні. Її візит до Києва свідчить про продовження підтримки США для України в галузі економічного розвитку.

Раніше ми писали про те, що Зеленський прибув до Одеси та провів нараду щодо ситуації в регіоні.