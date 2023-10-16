Під Бахмутом ЗСУ знищили техніку рф майже на 2 млн доларів (відео) [ Редагувати ]
На Бахмутському напрямку сили ЗСУ знищили військову техніку росіян на 1,8 млн доларів. Про це повідомляється у Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку.
У результаті бойових дій були пошкоджені самохідні артилерійські установки (САУ) типу 2С1 "Гвоздика" і 2С9 "Нона-С".
Крім того, безпілотники-камікадзе здійснили успішні атаки на чотири бункери, де знаходився особовий склад противника.
Загальна вартість пошкодженої військової техніки ворога оцінюється на рівні 1,8 мільйонів доларів. Це значна страта для ворожих сил та демонстрація високої бойової ефективності українських військових під час конфлікту.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ ліквідували російську РСЗВ "Ураган".
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