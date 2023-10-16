15 жовтня у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві людини, а ще дві отримали травми. Поліція Миколаївської області повідомила про це.

Аварія трапилася близько 17:25 на автодорозі Н-14 "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" на відстані 203 км від села Костичі Інгульської громади. Зіткнулися вантажний фургон Mercedes 316 CDI з причепом та мікроавтобус ГАЗ "Соболь".

Внаслідок зіткнення пасажир мікроавтобуса віком 16 років загинув на місці внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. Водія мікроавтобуса, 69-річного чоловіка, доставили до лікарні, але він помер у швидкій медичній допомозі.

Двоє інших пасажирів мікроавтобуса віком 17 і 18 років отримали різні травми і були доставлені до медичного закладу. Ще один 17-річний пасажир не зазнав серйозних травм. Водій Mercedes, 40-річний чоловік, не постраждав.

З цієї події було розпочато кримінальне провадження згідно зі статтею 286 частина 3 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке призвело до смерті потерпілого. Відповідно до цієї статті, винуватець може бути позбавлений волі на строк до 10 років і позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 3 років.

Водія фургона було затримано, і зараз розглядається питання про повідомлення йому про підозру і застосування запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що італійська влада ідентифікувала кожного з 21 загиблого у ДТП з автобусом поблизу Венеції. Серед загиблих в аварії виявилося дев’ять українців. Ще п’ятьох українців з місця аварії госпіталізували.