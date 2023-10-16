Міністр закордонних справ Північної Македонії та глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Буяр Османі прибув до Києва з важливим візитом. Він підкреслив, що Україна є головним пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ. Османі наголосив, що саме в Україні вирішується майбутнє безпекової ситуації в Європі. Цей візит свідчить про важливість та підтримку, яку ОБСЄ надає Україні в умовах сучасних безпекових викликів. Про це повідомляє Сivil media.

Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні - російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку.

Зазначимо, що Османі вже побував в одній з київських шкіл, яка зазнала обстрілів з боку рф.

Це суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє.

Буяр Османі, глава ОБСЄ, нагадав, що його головування в організації почалося із поїздки в Україну у 2023 році та зараз завершується подібною поїздкою до Києва. Він підкреслив важливість України для ОБСЄ та зазначив, що саме тут вирішується майбутнє безпекової ситуації в Європі.

Османі також відзначив, що ОБСЄ має 21 проєкт в Україні, включаючи розмінування. В Україні близько 100 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами, і процес розмінування є тривалим та складним завданням.

ОБСЄ закладає фундамент і буде враховувати екологічні наслідки такого процесу.

Нагадаємо, що спецпредставник США з відбудови України вперше прибула до Києва.