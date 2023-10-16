Намагаючись захопити Авдіївку окупанти втратила вже понад 60 танків та БТР [ Редагувати ]
російська армія зазнала значних втрат в ході свого наступу на Авдіївку в Донецькій області. За інформацією Bild, втрати окупантів становлять понад 200 військових, а також більше 60 танків і бойових машин.
За даними військового аналітика Bild Юліана Ріпке, російські війська намагалися оточити Авдіївку, вирушивши у наступ колонами з понад 100 одиниць техніки, включаючи танки, бойові машини піхоти (БМП), бронетранспортери (БТР) та вантажівки. Проте ці колони стали об'єктом артилерійського обстрілу та атак гідравлічних протитанкових установок (ПТУР) і були відкинуті.
За оцінкою аналітика, українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено понад 60 танків і БТР.
План росіян передбачав створення великого котла, обійшовши Авдіївку з заходу, шляхом захоплення сіл Північне, Степове та Бердичі. Проте Збройні Сили України змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому.
Попри великі втрати, російські війська, за словами аналітика, не відмовляються від наміру продовжувати наступ на Авдіївку.
Раніше ми писали про те, що під Бахмутом ЗСУ знищили техніку рф майже на 2 млн доларів.
по темі
На Бахмутському напрямку сили ЗСУ знищили військову техніку росіян на 1,8 млн доларів
Українські війська на Таврійському напрямку продовжують активно протистояти російським загарбникам
Протягом останньої доби, 13 жовтня, українські військові виконали 1876 вогневих завдань на Таврійському напрямку
Українські війська вчинили два несподівані напади на російський корабель "Павел Державин"