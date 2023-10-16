російська армія зазнала значних втрат в ході свого наступу на Авдіївку в Донецькій області. За інформацією Bild, втрати окупантів становлять понад 200 військових, а також більше 60 танків і бойових машин.

За даними військового аналітика Bild Юліана Ріпке, російські війська намагалися оточити Авдіївку, вирушивши у наступ колонами з понад 100 одиниць техніки, включаючи танки, бойові машини піхоти (БМП), бронетранспортери (БТР) та вантажівки. Проте ці колони стали об'єктом артилерійського обстрілу та атак гідравлічних протитанкових установок (ПТУР) і були відкинуті.

За оцінкою аналітика, українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено понад 60 танків і БТР.

План росіян передбачав створення великого котла, обійшовши Авдіївку з заходу, шляхом захоплення сіл Північне, Степове та Бердичі. Проте Збройні Сили України змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому.

Попри великі втрати, російські війська, за словами аналітика, не відмовляються від наміру продовжувати наступ на Авдіївку.

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