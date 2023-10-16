Наразі в Україні існує достатній обсяг внутрішнього виробництва електроенергії для забезпечення потреб громадян і підприємств. Поширення чуток в соціальних мережах про впровадження графіків відключень електроенергії неправдиве і може викликати паніку серед населення. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

В останні дні напередодні опалювального сезону в соціальних мережах масово шириться інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.

При цьому в міністерстві спростували такі повідомлення, та наголосили, що обмежень електропостачання "поки що не передбачається в жодній з областей країни".

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Відключення електроенергії можливі в ряді обставин, які включають, але не обмежуються такими факторами:

Масовані ворожі обстріли: У випадку масованих ворожих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання, може виникнути необхідність тимчасово відключити електропостачання для забезпечення безпеки споживачів і ремонту електричних мереж.

Технологічні порушення та негоди: Пошкодження електричних мереж через технологічні порушення або стихійні лиха, такі як зливи, снігопади, урагани, можуть призвести до відключення світла для запобігання подальших пошкоджень та забезпечення безпеки.

Важливо розуміти, що такі відключення зазвичай є тимчасовими заходами і призначені для забезпечення безпеки та відновлення нормальної роботи енергосистеми після виникнення аварійних ситуацій.

Енергетики активно готують енергетичну систему до опалювального сезону.

Раніше ми писали про те, що графіки відключень світла будуть переглянуті. Списки споживачів і черговість можливих відключень змінять, щоб зробити їх більш рівномірними.