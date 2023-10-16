У понеділок, 16 жовтня, Конституційний суд Грузії ухвалив висновок за поданням про імпічмент президента країни Салома Зурабішвілі, визнавши, що вона здійснила поїздку до Європи з порушенням Конституції країни. Про це повідомляє "Грузія online".

Конституційний суд визнав порушення Конституції президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

Проти цього рішення проголосували 6 із 9 суддів КС.

Грузинський КС обговорював це представлення, підготовлене під авторством партії влади "Грузинська мрія", протягом трьох днів.

Для розуміння контексту імпічменту президента Грузії важливо враховувати політичні аспекти ситуації. Президент Саломе Зурабішвілі була обрана на посаду в 2018 році і представляє незалежну політичну фігуру, яка не має членства в жодній з головних політичних партій Грузії. Це створило складну динаміку між президентом і правлячою партією "Грузинська мрія", яка домінує в парламенті. Процедура імпічменту може бути використана для обмеження влади президента та його незалежності в умовах цієї політичної суперечки.

Проголошення президента винним у порушенні Конституції вимагатиме подальших політичних дій та процедур. Рішення Конституційного суду може бути підставою для обрання запобіжних заходів чи імпічменту президента з боку парламенту, якщо він порушив конституцію країни. Такі події можуть мати значний вплив на політичну ситуацію в Грузії.

Нагадаємо, що грузинська влада заявила про підготовку "Євромайдану".