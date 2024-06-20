228 окремий батальйон логістики критично потребує водіїв. Обов'язки - вчасно доправляти на позиції паливо, боєприпаси та продовольство. Якщо ви шукаєте вакансію у війську і підходите для таких завдань - вас чекають у рекрутингових центрах. Звернення не зобовʼязує шукача залишати свої особисті дані, натомість гарантує максимум корисної інформації.

Моя колега Олена Мендалюк поспілкувалася з Олександром Різником. Чоловік - фермер, і через рекрутинговий центр пішов до війська. Його історія далі.

Моя задача - доставити "подарунки" в потрібне місце і в потрібний час.

"Подарунками" Олександр називає боєкомплект, який щодня возить побратимам. Він служить у 228 окремому батальйоні логістики водієм. Каже, всидіти вдома не зміг.

Головне питання, яке зададуть мені мої діти. А що ж робив тато, коли було повномасштабне вторгнення на Україну. Де я був і який вклад я дійсно зробив в цю війну. Це було моє особисте рішення піти й бути корисним.

А в цивільному житті, розповідає Олександр, вирощував хліб. Сільським господарством його родина займається з 92 року. Мали 22 гектари землі, а нині лишилося -12.

Олександр Різник - водій 228-го окремого батальйону логістики:

Коли почалась війна, ціна на хліб знизилися. Експорт знизився, і ми в цей момент переживаємо дуже критичну нашу ланку, тому що затрати інколи перевищують наші доходи.

Не полишаючи родинної справи, чоловік вирішив піти служити. По консультацію, чим може стати у пригоді війську, звернувся до рекрутерів.

Олександр Різник - водій 228-го окремого батальйону логістики:

Подав свою офіційну заявку, подав дані в ТЦК, пройшов всі відповідні комісії, і потрапив я у нанавчальний заклад, там отримав статус військової базової підготовки.

Ким бути у війську? Вагань не було, зізнається військовий.

Олександр Різник - водій 228-го окремого батальйону логістики:

Чому саме водій, тому що те, що я вмію робити, я себе так зарекомендував у рекрутинговій компанії. Рекрутингова компанія запропонувала мені посади. Тобто я мав змогу обрати, ким я хочу бути.

Олександр служить майже 3 місяці у 228 окремому батальйоні логістики. Він створений за зразком підрозділів НАТО.

Олександр Різник - водій 228-го окремого батальйону логістики:

Моя робота починається з того, що я маю перевірити стан машини, маю перевірити, чи не замінована вона. Є диверсійні групи, які можуть підложити, поламати. І потім, звісно, вчасно виконувати завдання. Головне завдання - довести БК до наших військових, які держать оборону.

Олександр за відносно короткий час служби накатав уже більше як 10 тисяч кілометрів.

Олександр Різник - водій 228-го окремого батальйону логістики:

Вся армія тримається на логістиці - як і на підвозі пального, так і на підвозі БК, так і на підвозі продуктів харчування. Вся війна тримається на логістичній відповідальності водіїв.

Відповідально, а інколи й важко, ділиться військовий. Через нестачу водіїв відпочинку мало, буває сон лише по кілька годин. Олександр пригадує, як потрапив під обстріл. Вночі надійшов терміновий наказ - на Покровський напрямок доставити БК, бо ворог прориває оборону.

Олександр Різник - водій 228-го окремого батальйону логістики:

Це приблизно 3,5 тонни були завантажені снарядами 155 мм для гаубиці. Але сила удару була такою, що навіть з таким вантажем машину струснуло і досить сильно. Вчасно було доставлено "подарунки" нашим хлопцям, і вони змогли відбити наступ ворога.

Саме бажання бути дотичним до перемоги й змотивувало Олександра до служби.

Олександр Різник - водій 228 окремого батальйону логістики:

Коли опускаються руки, треба мати рішучість, відповідальність, і що на тебе надіються. Коли ти їдеш один, а на тебе надіються 25-30 чоловік. На нас відповідальність дуже велика. Якщо я не довіз, то хлопці можуть залишитися або каліками, або, звісно, можуть бути летальні випадки.

На фронті нині, зізнається військовий, просто критично не вистачає водіїв. А від них залежить і життя наших захисників. Тому Олександр закликає водіїв на службу до 228 батальйону логістики.

Олександр Різник - водій 228-го окремого батальйону логістики:

Чим буде більше водіїв, тим буде більше доставка боєкомплектів на лінію фронту. Ми зможемо відпочити більше. Тому що у нас відпочинок дуже малий, відповідальність дуже велика. Тому що ми не веземо цукерки, ми не веземо ліс, ми веземо боєкомплект, за який ти відповідаєш особисто.

Стати частиною Перемоги може кожен - зазначає Олександр. І додає, нині не обов'язково чекати повістки з ТЦК. Варто лише звернутися до рекрутингових центрів. Крім того, Міністерство оборони запустило соціальний проєкт "Будь собою». Нова ініціатива має на меті залучити мотивованих українців до лав ЗСУ. У рамках кампанії громадяни мають можливість Вибрати вакансію за спеціальністю на сайті army.gov.ua або у рекрутинговому центрі.