Відповідно до інформації, наданої Збройними силами України (ЗСУ), актуальність інформації про придатність громадян України до служби в ЗСУ втрачається у випадку, якщо особа довгий час не з'являлася в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це означає, що громадяни, які раніше були зареєстровані як придатні для військової служби, повинні періодично оновлювати свою придатність до служби шляхом з'явлення у відповідних військових установах.

Про це сказав керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Ця практика може бути використана для забезпечення актуальних даних про громадян, які здатні виконувати військовий обов'язок у разі потреби. В Україні, де існує постійна загроза військової агресії, готовність до військової служби є важливим питанням з національної безпеки.

Таким чином, громадяни повинні бути готові виконувати свій обов'язок із захисту України та періодично оновлювати інформацію про свою придатність до служби, якщо ця інформація втратила актуальність.

Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані. Якщо є якесь право на відстрочку, надати це право на відстрочку, щоб ресурси, які зараз є в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки використовувати правильно. Людина по базі, за реєстром військовозобов'язаних здорова, але у неї, наприклад, є хвороба, але він нічого не повідомив терцентр комплектування.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розпочав перевірку інформації про побиття мобілізованих у ТЦК Тернополя.