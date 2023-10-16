У Польщі провалився референдум [ Редагувати ]
Участь недостатньої кількості виборців у референдумі означає, що його результати не мають силу закону. У Польщі для того, щоб референдум був чинним, потрібно, щоб в ньому взяла участь певна кількість виборців, визначена законом. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.
Якщо ця кількість не була досягнута, то референдум не має юридичної сили, і його результати не стають обов'язковими для виконання.
За даними опитування, явка на референдумі у Польщі склала 40%. Така кількість означає, що вона не є обов'язковою.
Як пояснив член команди експертів з виборів Фонду Баторія, професор Кшиштоф Урбаняк з Університету Адама Міцкевича, результат загальнонаціонального референдуму є обов'язковим, якщо в ньому взяло участь більш ніж половина осіб, які мають право голосу.
Однак там вказується, що у разі недільного референдуму явка підраховується на підставі дійсних бюлетенів, які опиняться в урні для голосування, а потім комісія дістане їх та підрахує.
Раніше ми писали про те, як польські партії ставляться до України.
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