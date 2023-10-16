За останній час в Україні внесли певні зміни і покращення в сфері рівноправності жінок і чоловіків в українській армії.

З 2021 року кількість жінок в українській армії зросла на 12 тисяч, тобто на 40 відсотків. Зараз проходять службу майже 43 тисячі військовослужбовиць. Про це повідомляється у Telegram Міністерства оборони України.

Ось деякі із них:

Скасування обмежень для жінок щодо доступу до посад: Тепер жінки можуть обирати різноманітні військові спеціальності, які раніше були обмежені. Це означає, що жінки можуть служити на різних посадах, включаючи водіїв, гранатометників, заступників командирів розвідгруп, командирів бойових машин піхоти, ремонтників, кулеметників, снайперів та інше.

Тепер жінки можуть обирати різноманітні військові спеціальності, які раніше були обмежені. Це означає, що жінки можуть служити на різних посадах, включаючи водіїв, гранатометників, заступників командирів розвідгруп, командирів бойових машин піхоти, ремонтників, кулеметників, снайперів та інше. Збільшення віку для обрання контракту: Раніше жінки могли обирати контракт на проходження військової служби віком від 18 до 40 років. Тепер ця можливість доступна для жінок віком від 18 до 60 років, що збільшує можливості для більшої кількості жінок вступити на контрактну службу.

Раніше жінки могли обирати контракт на проходження військової служби віком від 18 до 40 років. Тепер ця можливість доступна для жінок віком від 18 до 60 років, що збільшує можливості для більшої кількості жінок вступити на контрактну службу. Декретна відпустка : Тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні. Це означає, що жінки можуть обирати материнство і відпочинок від служби, не втрачаючи часу у військовому званні.

: Тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні. Це означає, що жінки можуть обирати материнство і відпочинок від служби, не втрачаючи часу у військовому званні. Військова освіта: Жінкам надається можливість отримати військову освіту всіх рівнів, що відкриває їм широкий спектр військових спеціальностей та посад.

Жінкам надається можливість отримати військову освіту всіх рівнів, що відкриває їм широкий спектр військових спеціальностей та посад. Проведення роботи щодо рівноправності: Військові частини організовують різноманітні тренінги, семінари, наради, освітні програми, круглі столи та інші заходи, спрямовані на підвищення рівня компетентності особового складу у питаннях рівноправності.

Військові частини організовують різноманітні тренінги, семінари, наради, освітні програми, круглі столи та інші заходи, спрямовані на підвищення рівня компетентності особового складу у питаннях рівноправності. Гендерна експертиза: Усі нормативно-правові акти, які розробляються Міністерством оборони України, підлягають гендерній експертизі для забезпечення дотримання принципів рівноправності жінок і чоловіків.

Ці зміни спрямовані на покращення статусу жінок в українській армії та створення рівних можливостей для служби незалежно від статі.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розпочав перевірку інформації про побиття мобілізованих у ТЦК Тернополя.