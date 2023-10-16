У понеділок, 16 жовтня, в районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунали гучні вибухи. В цьому місці російські війська розташували свої бази та полігони. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Мешканці міста і навколишніх селищ повідомляють про вибухи на півдні - зі сторони Молочного лиману, - розповів він, додавши, що "окупантам Мелітополя "гучно" не тільки від грози та грому".

За словами Федорова, там ворог облаштував військові бази і полігони для навчання майбутнього "гарматного м’яса".

Спочатку навчаються - потім мінусуються.

Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.