В районі Мелітополя пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок, 16 жовтня, в районі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунали гучні вибухи. В цьому місці російські війська розташували свої бази та полігони. Про це повідомляється у Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
Мешканці міста і навколишніх селищ повідомляють про вибухи на півдні - зі сторони Молочного лиману, - розповів він, додавши, що "окупантам Мелітополя "гучно" не тільки від грози та грому".
За словами Федорова, там ворог облаштував військові бази і полігони для навчання майбутнього "гарматного м’яса".
Спочатку навчаються - потім мінусуються.
Раніше повідомляли, що російська армія завдала прямого ракетного удару по навчальному закладу у Нікополі.
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