В Україні почали тестувати сервіс перереєстрації авто у "Дії" [ Редагувати ]
В Україні готують до запуску послугу онлайн перереєстрації автомобілів через додаток "Дія" ("Дія"), і відсьогодні, 16 жовтня, починається бета-тестування сервісу.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністра - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Глава Мінцифри зазначає, що нова "революційна" послуга в майбутньому дозволить громадянам здійснювати продаж та купівлю машин "всього в кілька кліків".
"Невдовзі купити чи продати транспортний засіб можна буде онлайн прямо у смартфоні. Сьогодні стартує набір на бета-тестування такої функції у Дії", - додає очільник МВС.
Наразі чиновники закликають українців долучатися до бета-тестування сервісу.
Як здійснюватиметься онлайн-перереєстрація
Перереєстрація в "Дії" буде доступна для:
- легкових автомобілів,
- мотоциклів,
- мопедів.
Продавцю потрібно лише оформити договір у "Дії" та поділитися QR-кодом або посиланням. Покупець, своєю чергою, має ознайомитись з документом, вибрати номерні знаки та техпаспорт.
"Також буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти", - розповів Федоров.
Він додав, що операції відбуватимуться без посередників та поїздок до сервісних центрів МВС.
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