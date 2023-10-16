Кулеба закликав виключити агресора із ОБСЄ [ Редагувати ]
Росію необхідно виключити зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі, оскільки вона вбиває її зсередини.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Албанії Буяром Османі.
"Москва фактично взяла ОБСЄ в заручники, маніпулюючи принципом консенсусу і таким чином руйнуючи організацію зсередини", - наголосив Кулеба.
За його словами, країна-агресор зараз намагається сіяти хаос та дестабілізацію. І саме вона є найбільшою загрозою для співробітництва та безпеки в Європі.
Він зазначив, що для того, щоб врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку та співпрацю в Європі, Росію необхідно виставити за двері ОБСЄ та за двері Європи.
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