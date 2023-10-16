У Чорному морі біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер [ Редагувати ]
Біля берегів Румунії в Чорному морі підірвався на міні танкер із нафтопродуктами, який пливе під прапором Ліберії.
Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень унаслідок учорашнього інциденту, при цьому екіпаж не постраждав.
За словами глави консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, в той момент він перебував поблизу каналу Суліна.
Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на плавучій міні.
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