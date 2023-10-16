Україна залишається на першому місці, незважаючи на війну Ізраїлю з ХАМАС - глава МЗС Чехії [ Редагувати ]
Допомога Україні у війні з росією залишається пріоритетом для цивілізованого світу навіть після початку ізраїльсько-палестинського конфлікту.
Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.
За його словами, зараз світ рухається до "глобальної конфронтації".
"Я не думаю, що це збіг. Ми повинні бути готові вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми повинні приділяти увагу всім конфліктам і чомусь, що загрожує нам. Тому Україна досі на першому місці ", - додав глава чеського МЗС.
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