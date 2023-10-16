Ізраїль розпорядився евакуювати села поблизу кордону з Ліваном [ Редагувати ]
Ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном.
"Реалізація плану була схвалена міністром оборони Йоавом Галлантом", - ідеться у спільній заяві міністерства оборони Ізраїлю та Армії оборони Ізраїлю.
При цьому наголошується, що деякий час тому Північне командування поінформувало голів місцевих органів влади про ухвалене рішення.
"План буде здійснюватися головами місцевих муніципалітетів, Міністерством внутрішніх справ і Національним управлінням з надзвичайних ситуацій (NEMA) Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.
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