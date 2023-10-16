Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час яких розповів про важливість підтримки України.

Про це повідомив Столтенберг у Twitter.

"У бесіді з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном ми обговорили ситуацію в Україні та важливість нашої підтримки. У період посилення нестабільності та глобальної конкуренції ми повинні продовжувати міцно триматися разом у НАТО", - заявив він.

Столтенберг також додав, що обговорив з Орбаном питання про майбутній вступ Швеції до Альянсу.