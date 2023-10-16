Ізраїль заявив про ліквідацію голови регіональної розвідки ХАМАС [ Редагувати ]
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ракетним ударом по Сектору Газа ліквідувала голову регіональної розвідки ХАМАС.
Як уточнили в Армії оборони Ізраїлю, удару було завдано по місту Хан-Юніс, яке знаходиться на півдні Сектору Газа.
У ЦАХАЛ не розкривають більш докладні деталі ліквідації бойовика ХАМАС, зокрема його ім'я та конкретне місце, по якому завдали удару.
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