З могили пілота "Джуса" знову вкрали шеврони [ Редагувати ]
Невідомі знову пограбували могилу пілота "Джуса" та вкрали шефрони. Про інцидент розповіла дівчина військового у своєму "Твіттері".
З могили військового вкрали шеврони від побратимів. Це вже друга така неприємна подія. Про інцидент розповіла дівчина загиблого.
"Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони! На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора. Неймовірно це все, звісно", - написала дівчина.
Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони!— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) October 16, 2023
На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині
Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора
Неймовірно це все, звісно pic.twitter.com/HNRzT5VnTh
Раніше на могилі покійного військового пілота Андрія Пільщикова, відомого як "Джус," який загинув у авіакатастрофі, вже була та сама подія - невідомі особи вчинили акт вандалізму, вкравши його шеврони.
На могилі "Джуса" було близько 20 шевронів, які під час церемонії прощання залишили його побратими на знак пам'яті про пілота. Однак через кілька днів після похорону шеврони зникли.
по темі
"Привид Києва" - безсмертний. Саме під такою назвою пройшов захід в Києві у Національному музеї історії України у Другій Світовій війні.
Колишній президент Фінляндії, лауреат Нобелівської премії миру 2008 року Мартті Ахтісаарі помер у віці 86 років
14 жовтня на 80-му році життя через важку хворобу зупинилося серце видатного українського оперного співака, педагога, народного артиста України Олександра Андрійовича Вострякова
У неділю, 15 жовтня, два підриви на мінах сьогодні зафіксовано на Миколаївщині та Чернігівщині. У Баштанському районі Миколаївської області діти гралися у полі за селом. Внаслідок вибуху міни загинув 14-річний хлопчик, його 12-річного товариша травмовано
15 жовтня в Києві на Мінському масиві було виявлено тіло 12-річної дівчинки