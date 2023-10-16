Невідомі знову пограбували могилу пілота "Джуса" та вкрали шефрони. Про інцидент розповіла дівчина військового у своєму "Твіттері".

З могили військового вкрали шеврони від побратимів. Це вже друга така неприємна подія. Про інцидент розповіла дівчина загиблого.

"Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони! На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині. Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора. Неймовірно це все, звісно", - написала дівчина.

Я не вірю, що це пишу, але: в Джуса з могили знову вкрали шеврони!



На цей раз більшість залишились в безпеці, бо вони замкнені на вітрині



Але всі, які люди позалишали самостійно, пропали в проміжку між зараз і 20:00 вчорашнього вечора



Неймовірно це все, звісно pic.twitter.com/HNRzT5VnTh — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) October 16, 2023

Раніше на могилі покійного військового пілота Андрія Пільщикова, відомого як "Джус," який загинув у авіакатастрофі, вже була та сама подія - невідомі особи вчинили акт вандалізму, вкравши його шеврони.

На могилі "Джуса" було близько 20 шевронів, які під час церемонії прощання залишили його побратими на знак пам'яті про пілота. Однак через кілька днів після похорону шеврони зникли.