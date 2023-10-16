ЗСУ знищили третій за тиждень ворожий штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
За тиждень воїни Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Донеччині ліквідували три ворожі штурмовики Су-25.
Про це повідомив бригадний генерал, командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання, - сказав Тарнавський.
Він також додав, що загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема:
- 4 ББМ,
- 8 артилерійських систем,
- 1 засіб ППО,
- літак Су-25,
- 13 БпЛА,
- 6 одиниць автомобільної,
- 1 - спеціальної техніки.
Також знищено склад боєприпасів ворога.
Нагадаємо, у звіті Генштабу ЗСУ за 10 жовтня повідомлялося, що Сили оборони вперше з кінця червня збили російський літак.
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