В Полтавській обласній адміністрації показали результати ракетної атаки рф, яка сталася в Миргороді 16 жовтня, та розповіли про ще один пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури.

Відповідний допис опублікував голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram.

Наразі комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир. Робота триває. Також стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджений ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна. Постраждалих, на щастя, немає, - написав Пронін.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 16 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 і ракетами.

Загалом ворог завдав 10 ракетних ударів, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі про вибухи повідомляли у Дніпрі, Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому та Старокостянтинові.