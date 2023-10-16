Українська виконавиця Оля Полякова прокоментувала свій виступ на гучному весіллі колишнього прокурора та співробітниці Державного бюро розслідувань.

На своїй сторінці в Instagram співачка пояснила, що не була проінформована про те, для кого вона виступала, оскільки їй надали лише імена замовників, а не повну інформацію.

Полякова наголосила на тому, що вона не мала жодних підозр, що гроші на це весілля могли бути незаконними. Вона зауважила, що питання про доходи замовників мають вирішувати компетентні органи та борці з корупцією, а не артисти. За її словами, виступ був лише частиною її професійної роботи та джерелом заробітку.

"Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? Що я цікавлюся їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію, окрім листа, на якому написані імена? Мені цікаво зробити свою роботу, а моя робота - точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші. На це є спеціальні органи, які мають це перевіряти", - сказала Полякова.

Нагадаємо, що Оля Полякова опинилася в центрі скандалу після свого виступу на весіллі колишнього прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці Державного бюро розслідувань Роксолани Москви. Суспільство обурилося тим, що святкування весілля молодят відзначилося небувалою розкішшю.

Першого дня на весіллі були присутніми понад 300 гостей, а на другий день їх кількість зросла до 500. Варто зауважити, що вартість лише весільного торта перевищувала 100 тисяч гривень. На весіллі гостей розважали Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо, а ведучим заходу був Григорій Решетнік.